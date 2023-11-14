Доповідав «Лохматому»: на Миколаївщині затримали шукача українських літаків і аеродромів

У Миколаєві викрили ще одного інформатора фсб, який шпигував за аеродромами ЗСУ. Це сталося під час контрдиверсійних заходів у регіоні, повідомили в СБУ.

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Зловмисник також мав завдання збирати розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Спецслужби країни-агресора завербували його за кордоном, куди він виїхав на початку повномасштабного вторгнення і там почав активно підтримувати збройну агресію рф.

Повернувшись в Україну у березні 2023 року, зловмисник поступив у «розпорядження» прокремлівського блогера Сергія Лебедєва (псевдонім «Лохматий»), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на фсб. У червні цього року СБУ заочно вже повідомила цьому блогеру про підозру у держзраді.

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Збирав «потрібні» відомості фігурант через особисті контакти та з відкритих джерел. Крім того, він обходив місцевість та приховано фіксував українські об’єкти, а потім передавав «звіт» до фсб у вигляді тексту та фотографій з прив’язкою до місцевості.

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Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність російського інформатора і затримали його.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з Лебедєвим.

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На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України («Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану»).

Нагадаємо, що напередодні у Харкові винесли суворий вирок навіднику російської ракети на будівлю обласної держадміністрації — чоловіка посадили довічно.



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