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Гроші

Частині переселенців можуть продовжити виплати ще на пів року: названо умови

15:42 14 листопада 2023
люди

Виплати родинам переселенців з малолітніми дітьми у регіонах, де не працюють дитсадки, можуть продовжити.
Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Віцепрем’єрка Ірина Верещук зазначила, що у тих регіонах, де не працюють дитячі садочки, жінки не можуть вийти на роботу, бо нема з ким залишити дитину.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям та 2 тисячі гривень для всіх інших переселенців.

Допомогу можуть продовжити ще на один шестимісячний період, якщо у родині є:
- діти з інвалідністю;

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- особи, які доглядають за особою з інвалідністю;

- особи пенсійного віку;

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- особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

- неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;

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- якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

«Маємо підтримати наших людей, які потрапили у складні життєві обставини внаслідок збройної агресії», — зазначила Верещук.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року, Україна запровадила допомогу для тих цивільних, які були вимушені залишити свої домівки та виїхати в більш безпечні райони.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Мінреінтеграції прийняли рішення про те, що внутрішні переселенці, які стали біженцями за кордоном, можуть не повертати виплати, які вони отримали як ВПО.

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