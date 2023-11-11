36.12 / 36.66 38.64 / 39.29
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Внутрішні переселенці, які стали біженцями за кордоном, можуть не повертати виплати, встановлені ВПО, — Верещук

20:08 11 листопада 2023
Ірина Верещук

Українці, які мають статус внутрішньопереміщених осіб і які виїхали за кордон, не повинні повертати виплати, що вони отримували як ВПО. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, рішення Кабінету міністрів щодо виплат ВПО було консолідованим.

«Якщо люди отримували виплати, як ВПО і перебували за кордоном до вступу в дію цієї постанови, вони не будуть повертати виплати. Тому що такі були правила тоді. І навіть якщо вони виїхали за кордон і отримували кошти, вони нічого державі не винні. Навіть якщо люди повернулися до своїх домівок і за визначенням не є внутрішньо переміщеними особами, вони теж не повертатимуть кошти. Це було наше консолідоване рішення Кабінету міністрів», — наголосила очільниця Мінреінтеграції.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що переселенці, які перейшли на повне державне забезпечення, мають право на виплату допомоги на проживання, а також про те, чи позбавлять виплат переселенців, які розпочали свій бізнес.

РЕКЛАМА

Фото Мінреінтеграції

РЕКЛАМА

55

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарифи на електроенергію

З грудня за електрику платитимемо по-новому: що зміниться

Документ

Рада змінила правила набуття спадщини

Молодик

Молодик та круті зміни: після 13 листопада життя п'яти знаків зодіаку кардинально зміниться

салат

Салат «Добрий татко» від Людмили Борщ: з’ївши його, татусь попросить добавку ще тричі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту