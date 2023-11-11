Українці, які мають статус внутрішньопереміщених осіб і які виїхали за кордон, не повинні повертати виплати, що вони отримували як ВПО. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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За її словами, рішення Кабінету міністрів щодо виплат ВПО було консолідованим.

«Якщо люди отримували виплати, як ВПО і перебували за кордоном до вступу в дію цієї постанови, вони не будуть повертати виплати. Тому що такі були правила тоді. І навіть якщо вони виїхали за кордон і отримували кошти, вони нічого державі не винні. Навіть якщо люди повернулися до своїх домівок і за визначенням не є внутрішньо переміщеними особами, вони теж не повертатимуть кошти. Це було наше консолідоване рішення Кабінету міністрів», — наголосила очільниця Мінреінтеграції.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що переселенці, які перейшли на повне державне забезпечення, мають право на виплату допомоги на проживання, а також про те, чи позбавлять виплат переселенців, які розпочали свій бізнес.

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Фото Мінреінтеграції

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