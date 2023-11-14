Легендарний воротар Нойєр одружився з вагітною красунею-спортсменкою

Чемпіон світу з футболу у складі збірної Німеччини, легендарний воротар «Баварії» Мануель Нойєр одружився зі своєю дівчиною Анікою Біссель, яка молодша за нього на 14 років, повідомляє Bild.

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Скромна церемонія за участю лише 20 гостей, що тривала не більше 20 хвилин, відбулася минулої неділі в міській ратуші містечка Тегернзеє за 50 км від Мюнхена, де закохані живуть у шикарному будинку футболіста.

За інформацією видання, відразу після клятви молодята, які вже чекають на дитину, пройшли з весільної кімнати на сусідній балкон з видом на мальовниче Тегернзеє. Фотограф відобразив цей романтичний момент. Поки що, мабуть, лише для сімейного альбому.

Нагадаємо, що 37-річний Мануель та 23-річна Аніка, яка вже змінила в Instagram прізвище на Нойєр, зустрічалися з 2020 року. Обранка воротаря — не лише професіональна гандболістка, яка виступає за клуб другої бундесліги «Регенсбург». Дівчина вивчала в університеті менеджмент моди та є економістом текстильного бізнесу. Крім того, вона почала працювати в Kinga Mathe — модному бренді традиційного одягу.

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Мануель та Аніка чекають на дитину

До речі, для зірки футболу це вже другий шлюб. У 2020 році Мануель розлучився зі своєю першою дружиною Ніною, з якою прожив у шлюбі лише три роки.

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Як відомо, минулої зими Мануель Нойєр під час катання на лижах отримав складний перелом ноги та зміг відновитися лише нещодавно, встигнувши зіграти за «Баварію» у п'яти поєдинках у всіх турнірах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний футболіст у 55 років таємно одружився зі своєю вагітною подругою-журналісткою.

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Фото bild. de

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