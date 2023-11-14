Хворий MELOVIN озвучив свій невиліковний діагноз

Популярний співак MELOVIN, який днями зізнався, що має невиліковну хворобу, озвучив свій діагноз. На своїй сторінці в інстаграмі артист поділився, що в результаті тривалих обстежень лікарі виявили у нього цукровий діабет генетичного типу. Тобто хвороба виявилася спадковою.

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«У мене цукровий діабет. Найголовніше, щоб ви зрозуміли, що за собою потрібно слідкувати, себе треба любити і себе треба перевіряти завжди. Будь-який вид діабету, він тебе з'їдає зсередини, якщо ти не почнеш вчасно діяти і за ним слідкувати», — застеріг MELOVIN.

За його словами, про хворобу він дізнався випадково, коли вирішив зробити операцію. Через схильність до зайвої ваги артист вирішив себе трохи покращити, як він вважав, та прибрати «грудки Біша», щоб обличчя виглядало худішим. Перед хірургічним втручанням він здав аналіз крові, результат якої шокував.

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«Як я дізнався про свою хворобу? Сюрреалістично! У мене завжди були проблеми з зайвою вагою: то я важу 85 кіло, то я важу 70, то я знову важу 85. Що я хотів зробити? Я хотів видалити грудки Біша. Я думав, що цим я проблему точно вирішу. Без аналізів це все не можна робити. Я здав кров і був шокований», — зізнався співак.

MELOVIN каже, що не збирається здаватись. Хоч хвороба і є невиліковною, проте її можна контролювати.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рідкісна хвороба підкосила телеведучого Богдана Шелудяка (Буше). Після лікування у стаціонарі він відновлюється вдома.

Фото: instagram.com/melovin_official

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