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Знаємо похвилинно, що відбулось: Умєров про результати розслідування удару по 128-й бригаді

18:52 14 листопада 2023
шеврон

Перевірка обставин ракетного удару окупантів по бійцях 128-ї окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді на Запоріжжі завершилася.

Про це очільник Міноборони Рустем Умєров повідомив у соціальній мережі Facebook.

Умєров зазначив, що вже відомо похвилинно, що та як відбулось. З'ясували, що призвело до трагедії, та як можна було запобігти цьому.

За його словами, військових зібрали у дворі будинку для нагородження, проігнорувавши всі правила маскування. Також поруч були припарковані понад десять авто.

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«У цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал „ракетна небезпека“. На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було», — розповів деталі міністр, наголосивши, що слідство у справі триває.

Умєров зауважив, що всі винні у трагедії будуть покарані. Він доручив Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів за підрозділами.

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«Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима», — додав міністр.

Нагадаємо, 3 листопада у селі на Запоріжжі ворожа ракета влучила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які зібрались для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. 19 людей загинуло, також було багато поранених серед військових та цивільних.

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