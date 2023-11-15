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Суспільство та люди

Терміни фізичної ідентифікації пенсіонерів хочуть змінити: що пропонують

10:31 15 листопада 2023
Літня пара

Термін проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів, які були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ВПО) до оголошення воєнного стану в Україні в лютому 2022 року, пропонують продовжити. Для цього у Мінсоцполітики підготували відповідний урядовий проєкт постанови, яка регулює подальші виплати цій категорії українців.

Як пише gsminfo.com.ua, у документі, який наразі відкритий для обговорення на сайті Федерації профспілок України, пропонується встановити термін у три місяці, починаючи з 1 січня 2024 року. Пенсійному фонду України рекомендується продовжити пенсійні виплати з 1 січня по 1 квітня 2024 року зазначеній категорії, без вимоги фізичної ідентифікації протягом зазначеного періоду.

Для пенсіонерів-внутнішніх переселенців, які отримують пенсію через рахунки в «Ощадбанку», фізична ідентифікація може бути проведена кількома способами:

  • За допомогою дистанційного кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» (Дія ID) для авторизації на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
  • Ідентифікація в режимі відеоконференції, що проводиться територіальними органами Пенсійного фонду України з дотриманням вимог законодавства про електронні довірчі послуги.
  • Ідентифікація у відділенні «Ощадбанку».

Для одержувачів, які тимчасово проживають за кордоном, — верифікація відповідною закордонною дипломатичною установою України, що підтверджує їхній статус проживання, чи дистанційно — за допомогою КЕП.

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Фото Pixabay

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