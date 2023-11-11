Що важливо знати про фізичну ідентифікацію пенсіонерів у 2023 році: Мінсоцполітики роз'яснило ключові моменти

У Міністерстві соціальної політики роз'яснили, для чого проводиться фізична ідентифікація пенсіонерів, зазначивши, что така норма для людей, які вийшли на заслужений відпочинок, та отримувачів соціальних виплат діє ще з 2004 року.

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«Така норма є загальноприйнятою міжнародною практикою, необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони були призначені», — зазначили в міністерстві та додали, що зазвичай абсолютна більшість українських пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат «проходили фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертав уваги, наприклад, звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки, або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи пенсію».

Проте, останні 3 роки фізична ідентифікація не застосовувалася до пенсіонерів, які стали внутрішніми переселенцями ще до 24 лютого 2022 року, коли росія напала на Україну. Це було пов"язано з пандемією коронавірусу.

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Але з 1 липня карантин був скасований, і ця норма відновила свою дію.

Тобто ця норма відновлена лише для тих пенсіонерів, які стали ВПО до початку повномасштабної війни. Для інших — вона діяла весь час. Наявні сьогодні інструменти дозволяють пройти ідентифікацію як віддалено, так і особисто.

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Отже, ВПО (до 24 лютого 2022 року), які перебувають на підконтрольних уряду територіях, можуть це зробити в будь-якому відділенні «Ощадбанку».

Якщо отримувачі виплат перебувають за межами України чи на тимчасово окупованих територіях, ідентифікацію можна пройти:

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авторизувавшись в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»). Його можна створити за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

звернутись до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документу про посвідчення факту, що особа є живою. Отриманий документ, разом із письмовою заявою про продовження виплати пенсії, написаною в довільній формі, треба надіслати поштовим відправленням територіальному органу Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку.

заяву можна також подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. До неї необхідно додати якісну скановану копію документу про посвідчення факту, що особа є живою, з використанням електронного цифрового підпису.

«Тому відвідування дипломатичної установи не є обов'язковим, набагато зручніше пройти ідентифікацію за допомогою цифрових інструментів, не виходячи з дому», — зазначили в Мінсоцполітики та додали, що найближчим часом на державну реєстрацію буде поданий детальний порядок проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв’язку.

Для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами після 24 лютого 2022 року, діють загальні правила фізичної ідентифікації.

Відповідно до них, ідентифікація особи підтверджується під час доставки пенсії «Укрпоштою» особисто, а також уповноваженими банками, раз на рік, під час перерахування коштів людині на її картковий рахунок.

Раніше у Мінсоцполітики зазначали, що отримувачі пенсії, які проживають на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, де не працює «Укрпошта», можуть відновити отримання виплат дистанційно. Для цього потрібно подати заяву через веб-портал Пенсійного фонду України з використанням застосунку «Дія.Підпис» або провести відеоконференцзв’язок з органами Пенсійного фонду України.

Фото Pixabay

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