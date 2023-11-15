Ідеолога «денацифікації» України засудили до 10 років ув'язнення
За матеріалами СБУ ідеолога «денацифікації» України — російський пропагандист Армен Гаспарян — заочно засуджений до 10 років тюрми.
Як повідомляють в Службі безпеки України, у 2018 році він видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво росії до військового нападу на Україну. Саме він поширював термін «денацифікація» в росії і почав вживати його щодо України.
Гаспарян — один з ведучих пропагандистського каналу «Соловьёв Live». З березня 2022 року внесений до списку санкцій усіх країн Євросоюзу за проросійську пропаганду, пов'язану з російським вторгненням в Україну, з травня 2023 року він опинився під санкціями Великобритании. Влітку 2022 року його оголосили в міжнародний розшук за заклики до геноциду українського народу та внесли до санкційних списків Канади.
Гаспаряна визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).
В Офісі генпрокурора додали, що Гаспарян закликав владу рф провести так звану «денацифікацію» України, у тому числі шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечення повного зовнішнього контролю.
«Засуджений вказав на необхідність початку „денацифікації“, а по суті геноциду українського народу, з кордонів так званих „днр/лнр“ і далі по всій території України. Пропагував створення фільтраційних і концентраційних таборів для українців та навіть їхнє повне знищення», — йдеться у повідомленні.
Вирок — позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна. Термін відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.
Нагадаємо, що нещодавно за матеріалами СБУ до довічного увʼязнення засуджено російського агента, який наводив ракети на Харківську ОДА та інші цивільні будівлі
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