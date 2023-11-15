Ідеолога «денацифікації» України засудили до 10 років ув'язнення

За матеріалами СБУ ідеолога «денацифікації» України — російський пропагандист Армен Гаспарян — заочно засуджений до 10 років тюрми.

РЕКЛАМА

Як повідомляють в Службі безпеки України, у 2018 році він видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво росії до військового нападу на Україну. Саме він поширював термін «денацифікація» в росії і почав вживати його щодо України.

Гаспарян — один з ведучих пропагандистського каналу «Соловьёв Live». З березня 2022 року внесений до списку санкцій усіх країн Євросоюзу за проросійську пропаганду, пов'язану з російським вторгненням в Україну, з травня 2023 року він опинився під санкціями Великобритании. Влітку 2022 року його оголосили в міжнародний розшук за заклики до геноциду українського народу та внесли до санкційних списків Канади.

Гаспаряна визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

РЕКЛАМА

В Офісі генпрокурора додали, що Гаспарян закликав владу рф провести так звану «денацифікацію» України, у тому числі шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечення повного зовнішнього контролю.

«Засуджений вказав на необхідність початку „денацифікації“, а по суті геноциду українського народу, з кордонів так званих „днр/лнр“ і далі по всій території України. Пропагував створення фільтраційних і концентраційних таборів для українців та навіть їхнє повне знищення», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Вирок — позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна. Термін відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Нагадаємо, що нещодавно за матеріалами СБУ до довічного увʼязнення засуджено російського агента, який наводив ракети на Харківську ОДА та інші цивільні будівлі

РЕКЛАМА

Фото СБУ

39

Читайте нас у Facebook та Instagram