«Не встиг створити сім’ю»: в бою на Запорізькому напрямку загинув воїн з Рівненщини

Дорога вистелена квітами. Замість весільного — похоронний кортеж. На Рівненщині в останню дорогу до місця вічного спочинку провели загиблого у боях з російськими окупантами захисника України Сергія Когута. Йому назавжди 32 роки.

РЕКЛАМА

Як повідомляє Гощанська селищна рада, воїн з юного віку проживав в селі Зарічне. Вступив до Соснівського професійно-технічного училища, де здобув професію столяра. В мирному житті працював слюсарем з ремонту вантажних автомобілів. У серпні 2023 року Сергій Когут став на захист країни — був навідником 12-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону. 8 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в Запорізькій області боєць загинув.

Молодий чоловік не встиг створити власну сім’ю, виростити дітей, побудувати дім. Залишив у скорботі батька Олександра, матір Руслану, молодшого брата Ростислава та сестру Олександру.

За словами земляків, Сергій був хорошим товаришем, справедливим, чесним і справжнім патріотом.

Прощання з героєм

РЕКЛАМА

Попрощатися з героєм прийшли не тільки його бойові побратими, родичі, знайомі, а й геть незнайомі люди, в чиїх серцях ця втрата відізвалась безмежним горем. Поховали героя з усіма почестями на кладовищі села Зарічне.

Раніше повідомлялося про те, що у селі Зірне на Рівненщині провели в останній земний шлях 23-річного воїна Івана Удодіка, який також загинув на Запорізькому напрямку.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

188

Читайте нас у Facebook та Instagram