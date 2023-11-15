Під Києвом спалахнув скандал через твори Кадирова (фото)

В Україні після російського вторгнення активізувалася «декомунізація» — у багатьох містах зносять пам`ятники радянської доби. Так, навесні у Києві позбулися пам`ятників Ватутіну та Чкалову.

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А у Броварах зі стіни відділення «Укрпошти» зняли панно, де разом з Києвом, Самаркандом та Ригою були російські москва та ленінград. Втім, це не завадило розгорітися скандалу, про який розповів гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Фото зі сторінки Смілянського

«Є такі ситуації, де, щоб ти не робив, буде погано. Більше 3 років різні активісти били нас по голові, що у нас на відділенні у Броварах висить „москва“ та „санкт-петербург“ на панно. Його зняли — тепер нас лають, що ми не зберегли памʼятку архітектури 1970 року, відомого художника Єльфата Кадирова», — написав він у соцмережах.

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Як пише «Інформатор», рішення міськради щодо панно розкритикував засновник спільноти Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов: «З якого моменту Самарканд став містом країни-агресора? До кого агресує Латвія? Ця подія — чергова ілюстрація повної некомпетентності і кон'юнктурщини українського чиновництва».

За його словами, автор панно - батько відомої сучасної української художниці Жанни Кадирової, яка «працює із темою розуміння культурної спадщини, зокрема української радянської культурної спадщини», і роботи якої експонуються по всьому світу, є в колекціях музеїв.

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Активісти мистецької ініціативи «ДЕ НЕ ДЕ» нагадували, що кілька років тому зверталися до керівництва «Укрпошти» з проханням зберегти це панно, та розповідали про його мистецьку та історичну цінність.

Нагадаємо, що нещодавно у Запоріжжі з майдану Вернадського прибрали пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Раніше площа називалася на його честь.

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Фото зі сторінки Ігоря Смілянського

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