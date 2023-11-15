«Мрію про велику роль»: Тімур Мірошниченко вразив зізнанням

Популярний телеведучий Тімур Мірошниченко («ЖВЛ Представляє»), який відверто розповів про проблеми зі здоров’ям усиновленого хлопчика, долучився до зйомок серіалу «Коло омани». Стрічка розказує історію жінки, яка прагне відновити правду та відчайдушно протистоїть складним життєвим обставинам задля того, щоб повернути власну доньку. У серіалі Тімур зіграв самого себе — відомого телеведучого, який став гостем авторської програми головного героя стрічки.

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Це не перший кінодосвід Тімура — раніше він знімався у серіалах, повнометражних стрічках, документальних проєктах та різноманітних відеокліпах. Проте ведучий зазначає, що його потенціал в акторській сфері ще не до кінця розкритий та він має, що показати глядачеві.

Тімур Мирошниченко на зйомках серіалу «Коло омани»

— Я часто бував на знімальних майданчиках в ролі журналіста, безпосереднього учасника знімального процесу або актора, тому уважно придивлявся до роботи акторів у кадрі й поза ним, — зізнався Тімур за лаштунками. — Мені подобається спостерігати за тим, як професійні актори перевтілюються, вживаються у ролі, як репетирують — це все стає чудовим досвідом для мене. Я вважаю, що моя акторська історія ще не розкрита повністю. Мрію зіграти по-справжньому велику роль у кіно.

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