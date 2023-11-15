Без наручників не обійшлося: на Одещині жінки вступили у бій із співробітниками ТЦК (відео)

В Україні, де триває загальна мобілізація, Державне бюро розслідувань розслідує насильницькі дії військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку в Одесі. Про це повідомили у відомстві.

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«Працівники ДБР розслідують насильницькі дії військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку в Одесі. 14 листопада 2023 року низкою одеських телеграм-каналів було поширено відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто за, нібито, відмову від отримання повістки. Працівники ДБР розпочали розслідування цього інциденту та вже провели комплекс невідкладних слідчих дій, допитали свідків, а також усіх учасників події. Також вилучено відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України). Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини інциденту», — йдеться у повідомленні.

В Telegram-каналах з’явилися відео, на яких видно, як жінки намагалися визволити чоловіка, захопленого працівниками ТЦК.

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Раніше «ФАКТИ» писали, в якому разі представники ТЦК можуть вручити водієві повістку на дорозі.

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