Казахстан готується до війни: почали зі створення армії резервістів

Казахстан, на чиї землі претендує москва, перейнявся своєю безпекою. Нижня палата казахстанського парламенту (Меджліс) розглядає законопроєкт про створення в країні нового виду військової служби — резерву. Про це повідомили місцеві ЗМІ, передає Діалог.UA. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в країні зростають антиросійські настрої.

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Відомо, що розгляд законопроєкту парламентом заплановано на 15 листопада. У ньому йтиметься про створення окремої резервної армії, яка комплектуватиметься з добровольців. Далі резервісти проходитимуть військову підготовку в діючих військових частинах. У разі появи військової небезпеки для країни цих бійців можна буде швидко залучати для виконання бойових завдань.

Так як стандартна процедура мобілізації тривала, то в даному випадку пріоритет — оперативність залучення військових, пояснив депутат парламенту Казахстану Єрмурат Бапі.

Передбачено залучення в резерв і жінок, вони зможуть виконувати обмежений функціонал, не пов'язаний безпосередньо з веденням бойових дій. Якщо закон ухвалять, армія резервістів у Казахстані може з'явитися вже 2025 року. На першому етапі планується залучення близько 2 тисяч осіб.

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Влада і пропаганда росії не приховують, що мають види і на казахстанські території, зокрема на північні землі країни.

Раніше «ФАКТИ» писали, що війна в Україні стала загрозою ще для шести країн Європи.

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