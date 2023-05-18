Кількість казахів, які вважають, що сусідня росія може вторгнутися в колишню радянську республіку, подвоїлася за останні шість місяців, оскільки війна в Україні триває, показало опитування громадської думки, днями проведене місцевими дослідниками.

20-мільйонна країна має тісні історичні, економічні та безпекові зв'язки з Москвою, але зберігає нейтралітет в російсько-українській війні, відмовляючись визнати анексію росією частини української території. Згідно з опитуванням 1100 респондентів, проведеним неурядовими організаціями MediaNet і PaperLab з 3 по 12 травня, майже 60% нейтрально ставляться до війни, 12,8% підтримують росію і 21,1% підтримують Україну — цифри, подібні до тих, що були отримані в результаті аналогічного опитування, проведеного в грудні минулого року, повідомляє Reuters

Однак кількість людей, які вважають, що росія може також вторгнутися до Казахстану, зросла до 15% з 8,3% у попередньому опитуванні. Майже третина респондентів заявили, що їхнє сприйняття росії погіршилося через війну, більше половини сказали, що воно не змінилося, і лише 4,7% сказали, що воно покращилося.

Нагадаємо, 9 травня на Червоній площі у Москві відбувся «побідобісний» парад. Одним із іноземних лідерів, що приїхали, був президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Міністерство закордонних справ України назвало це аморальним і недружнім кроком.

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