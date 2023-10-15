Війна в Україні стала загрозою ще для шести країн Європи

За час повномасштабного вторгнення росії в Україну ракети й безпілотники, якими агрессорка руйнує житлові будинки та цивільну інфраструктуру, літали не тільки над двома цими країнами. Щонайменше 21 раз їхні уламки виявляли на територіях шести прилеглих європейських держав, пише російський опозиційний паблік «Верстка», який висвітлює війну росії в Україні.

Найчастіше ракети залітали на територію Молдови, зокрема невизнаного Придністров'я. Про перший такий випадок влада країни повідомила 31 жовтня 2022 року — тоді уламки збитого українською ППО російського снаряда знайшли в селі Наславча на півночі країни. Після цього влада Молдови й невизнаного Придністров'я повідомляли про знайдені уламки ще шість разів.

Шість разів ракети та безпілотники знаходили на території Румунії. Крім того, 26 вересня 2023 року внаслідок російських обстрілів було пошкоджено поромний КПП «Орлівка» на кордоні України та Румунії.

У Польщі уламки ракет знаходили двічі. Перший — у районі села Пшеводув на кордоні з Україною 15 листопада. Унаслідок вибуху загинуло двоє людей. Вдруге ракету знайшли 25 квітня в місті Бидгощ.

Три рази уламки виявляли в Болгарії й два — у білорусі. 22 липня 2022 року на узбережжі Болгарії між містами Поморіє та Ахелой знайшли фрагмент ракети. Як пише болгарське видання Nova, — від російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1».

Нарешті, один радянський розвідувальний безпілотник Ту-141 «Стриж» упав у хорватському Загребі. Це сталося в ніч на 11 березня 2023 року. Аналітик Тайлер Рогоуей із проєкту War Zone, вивчивши фотографії уламків, дійшов висновку, що несправний БПЛА, пролетівши через Румунію та Угорщину, впав на території Хорватії.

Нагадаємо, Румунія вже заявила, що буде збивати російські безпілотники в разі небезпеки і використовувати «всю військову міць» для захисту своєї території.

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