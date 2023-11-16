Багато хто з українців вважають, що тільки карти Таро здатні розповісти правду про майбутні події.

В той же час серед наших співгромадян немало й тих, хто ладен довіряти прогнозам фахівців зі Східної астрології. І вони, звичайно, знають, що в країнах Азії 16 листопада вважається днем Загадкового Тигра або Тигриці.

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Жителі Азії вважають, що десь глибоко у джунглях В'єтнаму або Таїланду живе загадкова Красуня-Тигриця, яка 16 листопада виходить до людей і пропонує їм свою допомогу: відвадити від дому злих духів або податківців, дати пораду щодо лікування дітей чи приготування потрібної страви з рослин.

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Загадкова Красуня-Тигриця вражає своєю добротою, уважністю, а також вірністю та інтелектом.

«Сьогодні важливо залишатися вірним своїм намірам і не відхилятися від планів, навіть якщо з'являються спокуси. Фінансові інвестиції сьогодні можуть бути вигідними і обов'язково принесуть успіх, хоч, можливо, і не відразу», — радять знавці Східної астрології.

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Своєю чергою, любителі Західних традицій вважають, що 16 листопада — відмінний день для відкритого спілкування з коханою людиною та друзями. Також вони дають поради представникам кожного зі знаків Зодіаку.

Овен

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Готуйтеся до складного і нервового дня, коли доведеться розв'язувати багато проблем, що раптово виникають. Навколишні часто дратуватимуть Овнів, провокуватимуть їх на сварки і перепалки. Можливо, сьогодні вам потрібно буде стежити за діями ваших рідних і виправляти їхні помилки.

Телець

У складних питаннях не варто дотримуватися стереотипів. Підходьте до всіх проблем новаторські, проявляйте фантазію. Тельці отримають яскраві емоції від сьогоднішніх ситуацій. Якщо вам щось незрозуміло, проявляйте наполегливість і ставте потрібні запитання: тоді ви дізнаєтеся правду.

Близнюки

День складний і плідний. Нові завдання чекають свого часу, і Близнюкам доведеться докласти зусиль, щоб із ними впоратися. Також необхідно буде вирішувати домашні питання і часто відволікатися на дрібні другорядні справи. Прислухайтеся до порад рідних 16 листопада, вони вам допоможуть.

Рак

Багато речей із самого ранку йтимуть не так, як ви планували. Проблеми виникають у несподіваних місцях, і Ракам доводиться докладати чимало зусиль, щоб із ними впоратися. Не маніпулюйте співрозмовниками, більше поступайтеся, інакше великих конфліктів не уникнути.

Лев

Постарайтеся сьогодні не поспішати, робити все осмислено й обережно. Також фінансові питання потребують підвищеної уваги: перегляньте свій бюджет, більше економте, щоб не опинитися в складній ситуації. У спілкуванні будьте м'якшими, не намагайтеся довести свою правоту будь-що-будь.

Діва

Слідкуйте за своїми словами, не дозволяйте емоціям узяти гору. Несподівано сказана різка фраза може зіпсувати дорогі вам стосунки. Найскладніші й найважливіші справи 16 листопада призначайте на першу половину дня, коли рівень енергії буде високим. Вірте у свої сили, і вирішення будь-яких проблем буде вам під силу.

Терези

Зірки радять Терезам намагатися стримувати своє роздратування і не засмучуватися зайвий раз. Багато що буде йти не за планом і вам необхідно враховувати нові обставини. Прислухайтеся до самопочуття: хронічні захворювання можуть знову загостритися. Відвідайте лікаря, порадьтеся.

Скорпіон

Важливий день. Події матимуть для вас особливий сенс і серйозні наслідки. Звертайте увагу на знаки долі, шукайте підказки і вказівки. Уникайте поспіху в роботі, насолоджуйтеся моментом. Користуйтеся інтуїцією, 16 листопада ухвалюйте рішення, використовуючи свої внутрішні відчуття.

Стрілець

Імовірно, вам доведеться змінювати плани і переносити зустрічі: обставини сьогодні швидко змінюватимуться. Намагайтеся розв'язувати проблеми в міру їх виникнення, не відкладаючи на потім. Якщо на вас чекає серйозна або неприємна розмова з близькими, перенесіть її на завтра.

Козоріг

На вас очікує цікавий і насичений день. Зірки обіцяють Козорогам яскраві враження, нові зустрічі та гарний настрій. На роботі на вас очікують нові проєкти, на які ви давно чекали. Однак вам не варто хвалитися своїми успіхами або талантами: біля вас можуть бути недоброзичливці.

Водолій

У спілкуванні або в роботі слід проявляти обережність, не ризикувати зайвий раз і контролювати свої емоції. Сьогодні Водоліям легко затіяти сварку і образити близьку людину. Хороший день, щоб повернутися до минулих помилок і спробувати їх виправити. Уникайте негативно налаштованих людей.

Риби

Більше часу проведіть із близькими друзями або рідними людьми. Нові знайомі викличуть у вас роздратування і нерозуміння. Серйозно поставтеся до своїх робочих обов'язків, проявіть працьовитість і старанність: начальство може високо оцінити ваші ділові якості.

Нагадаємо, також, що на думку астрологів, для трьох знаків зодіаку у 2024 році почнеться фінансовий зліт.

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