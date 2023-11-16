Відмінна робота ЗСУ: знищено ще 1330 окупантів, 36 артсистем та 11 танків ворога

Поки партнери по антипутінській коаліції вирішують, як допомогти Україні з весняним контрнаступом, Сили оборони України продовжують ведення поточної наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдаючи окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, та виснажуючи ворога вздовж всієї лінії фронту. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загалом протягом доби на найгарячіших ділянках фронту відбулося 65 бойових зіткнень із загарбницькими військами.

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Зокрема на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де Сили оборони відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку безуспішні штурмові дії ворога зафіксовано в районі Надії Луганської області.

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На Бахмутському напрямку ворог штурмував у районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, проте захисники України відбило 6 атак. В свою чергу, ЗСУ продовжують штурмові дії південніше самого Бахмута, закріплюючись на зайнятих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог досі не полишає спроб оточити Авдіївку. Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки та східніше Первомайського Донецької області, де українські воїни відбили 18 атак.

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На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 22 атаки ворога, а на сусідньому Шахтарському — 6 атак.

На Запорізькому напрямку штурмові дії загарбників тривали біля Новодарівки Запорізької області, проте успіху ворог не досяг.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб ППО противника.

У підсумку, з урахуванням досягнень побратимів, добові втрати ворога виглядають майже рекордно, зокрема лише солдатів ворога стало менше на 1330.

Нагадаємо, що проти ночі 15 листопада ворог у черговий раз вдарив ракетами по Україні, спричинивши значні руйнування і людські жертви у місті Селидове, що на Донеччині.

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