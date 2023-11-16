«путін розвалив армію»: в росії з’явився новий пригожин

Власник російської приватної військової компанії виступив з різкою критикою військового керівництва російської федерації, а також володимира путіна, що багатьом нагадало риторику євгена пригожина.

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Журналіст Денис Казанський опублікував на своєму YouTube-каналі уривки з інтерв'ю з одним з керівників невеликої ПВК «Паладін» Георгія Закревського. На його думку, нинішня російська влада не здатна досягти успіху у війні проти України.

«Провал спеціальної військової операції (так російська пропаганда називає вторгнення в Україну. — Авт.) — це особиста провина президента країни-агресора. Вони багато розповідали нам про армію, яка вона потужна і чудова. Всі ці чудові доповіді… А де наші гармати? Де вся зброя, яка не має конкурентів?» — запитує Закревський.

За його словами, під час вторгнення в Україну у росії «нічого не вийшло». Щобільше: влада весь час бреше. Він також заявив, що володимир путін розвалив російську армію.

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«Ця людина несе відповідальність за все, що відбувається в країні», — сказав Закревський.

Він також вказав на системні проблеми в російській економіці.

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«Довгий час нам розповідали, що наша країна підіймається з колін, що її промисловість розвивається. Виявилося, що нічого немає: ні промисловості, ні економіки. Ми не виробляємо звичайний туалетний папір. Ми не виробляємо коробки передач для автомобілів, які були винайдені та вироблялися у світі 70 років тому», — додав росіянин, якого вже охрестили «новим пригожиним».

Нагадаємо, що 23 серпня цього року засновник, а також інші керівники «Вагнера», в тому числі Дмитро Уткін, загинули в авіакатастрофі у Тверській області. На думку більшості аналітиків, їхня смерть стала помстою кремля за червневий бунт і похід на Москву. Раніше пригожин неодноразово критикував, зокрема, російське міністерство оборони й путіна за невдачі на фронті в Україні.

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