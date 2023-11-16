Венера входить до Терезів: відомий астролог назвав дату «затухання» гострої стадії війни

У той час як деякі тарологи стверджують, що терміни закінчення війни в Україні зсуваються, в астрологів більш оптимістичні прогнози.

Так, за словами Влада Росса, зменшення воєнного загострення стане помітним уже наприкінці листопада, пише «Апостроф».

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Експерт наголосив, що у другій половині листопада Венера входить до Терезів (знак перемир'я), а Меркурій — до Стрільця (знак дипломатії), що передбачає зменшення конфронтації та більше переговорів.

«Все веде до розуміння й осягнення того, що потрібно тримати курс на мирні переговори. Коли Марс покине Скорпіон, а це станеться 24 листопада, війна середньої тяжкості, зокрема, під Бахмутом та під Авдіївкою, поступово переходитиме до найнижчої стадії військової напруги. Приблизно як було з 2014 до 2022 року», — пояснив він.

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Астролог додав, що зниження конфліктності спостерігатиметься у всьому світі. А до Нового року взагалі, війна якщо не закінчиться, то перейде в стадію 2014−2022 років.

Про те, що скоро активні бойові дії в Україні можуть піти на спад, говорять й інші астрологи. Вони також згадують про дипломатичні шляхи закінчення цієї війни. Але деякі з них зазначають, що в Україні ще довго буде неспокійно.

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