Дуже небезпечний розвідувальний апарат: українські бійці знищили найновіший «Орлан-10»

Російський розвідувальний безпілотник «Орлан» нещодавно знищили наші бійці у зоні своєї відповідальності. Під час виконання бойового завдання вони почули постріли зі стрілецької зброї. Били й зенітки… У небі, зрозуміли бійці, ворожий безпілотник!

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«Побачили великий БПЛА, що летів над посадкою десь менше ста метрів заввишки. Певно, летів на завдання або повертався з розвідувального вильоту, — розповідає боєць „Джокер“, повідомляє 41 окрема механізована бригада. — Не можна було допустити, щоб він навів на наші позиції вогонь ворожої артилерії чи „Ланцети“. Це дуже небезпечний розвідувальний апарат…»

Бійці відкрили вогонь по «Орлану» зі своїх автоматів. Били короткими чергами. Коли безпілотник майже зникнув з обрію, у нього відпав хвіст.

«Ми відразу не побачили, де впав пошкоджений БПЛА, — згадує „Джокер“. — Тому здійняли у повітря свій безпілотник. Саме за ним виявили ворожу „птаху“ у посадці досить далеко від нас… Ясна річ, що неабияк ризикували, щоб не потрапити під російський обстріл».

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Вже згодом українські воїни ретельно обстежили місце події, зібрали усі уламки збитого БПЛА та передали командуванню. За попередніми даними, це найновіший «Орлан-10».

Раніше повідомлялося, хто здав ЗСУ координати підбитого в Керчі корабля «Аскольд».

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