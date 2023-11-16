В Києві потужно горіла АЗС: постраждала людина

Сьогодні, 16 листопада, в Києві виникла пожежа на автозаправній станції. Загорілася двоповерхова будівля СТО на вулиці Харченка у Дарницькому районі міста, повідомили в столичній поліції.

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Рятувальники локалізували пожежу. Вогнем пошкоджено приміщення, а також п’ять авто, які знаходилися в ангарі та на території автостанції.

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Під час гасіння вогню рятівники виявили чоловіка з гострим отруєнням чадним газом. Потерпілого передали медикам, уточнили в ДСНС.

В поліції повідомили, що пожежа виникла шляхом підпалу.

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Нагадаємо, днями в Києві сталася пожежа в багатоповерхівці, під загрозою було троє дітей та жінка. Рятувальники встигли їх вивести з-під вогню.

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