Вивозили на таксі й виводили лісовими стежками: СБУ викрила ще 4 схеми втечі ухилянтів за кордон

Служба безпеки України заблокувала ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Як повідомили в СБУ, у різних регіонах України затримано організаторів оборудок, серед яких посадовець військово-лікарської комісії та декілька кримінальників.

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За гроші вони пропонували ухилянтам різні «варіанти» уникнення призову і подальшої втечі за кордон на підставі підроблених документів або поза контрольно-пропускними пунктами.

Вартість таких «послуг» становила до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу перетину кордону.

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Так, у Хмельницькому викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії. За різні суми хабарів він «дописував» призовникам важкі захворювання як підставу для «списання» з військової служби.

На Одещині нейтралізовано міжнародну злочинну групу, яка займалась нелегальними «перевезеннями» до сусідньої європейської країни. Зловмисники довозили своїх клієнтів до кордону на власних авто або таксі, а потім «переводили» їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку.

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До складу банди входив одесит-кримінальник на прізвисько «Бастіон» та двоє його спільників-іноземців.

Для пошуку «клієнтів» зловмисники створили Телеграм-канал. При цьому гроші за свої «послуги» просили переказувати у криптовалюті.

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У Києві затримано фігуранта, який продавав ухилянтам підроблені документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

Зловмисником виявився 53-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Зловмисника затримали під час одержання грошей від клієнта.

На Львівщині затримано 51-річного мешканця Самбірського району, який, заручившись підтримкою місцевого криміналітету, переправляв ухилянтів за кордон через заздалегідь підготовлені «лісові маршрути».

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроєкт стосовно повернення ухилянтів в Україну, який передбачає право на в'їзд на батьківщину при сплаті внесків.

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