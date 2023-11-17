«Серія успішних дій»: ЗСУ вперше підтвердили утримання кількох плацдармів на лівому березі Дніпра на Херсонщині

В одному з нещодавних зведень Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що на Херсонському українські підрозділи ведуть контрбатарейну боротьбу, відкидають противника з прибережних вогневих позицій та прицільно б`ють по тилових районах ворога.

РЕКЛАМА

А сьогодні, 17 листопада, на сторінці командування Морською піхотою ЗСУ з`явилося повідомлення, що у результаті заздалегідь спланованих заходів Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.

«Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах», — повідомили в командуванні та назвали втрати ворога на цьому напрямку.

Час початку операції не зазначається, але станом на ранок 17 липня зафіксовано 1216 ликвідованих та 2217 поранених військових ворожої армії. ЗСУ знищили 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 15 одиниць спеціальної техніки, 4 командні пункти, 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних. А зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

РЕКЛАМА

Про стан справ на фронті на 17 листопада та відбиття нічної атаки ворожих дронів-камікадзе читайте на нашому сайті.

РЕКЛАМА

Ілюстретативне фото зі сторінки Морської піхоти ЗСУ

РЕКЛАМА

24

Читайте нас у Facebook та Instagram