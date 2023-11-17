Стала відома десятка фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2024»

Організатори національного відбору на «Євробачення-2024», яке відбудеться у травні в місті Мальме (Швеція), оголосили десятку фіналістів. Це артисти, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкорсі наступного року. Їхні імена опублікували на русурсах «Суспільного».

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До списку увійшли:

alyona alyona & Jerry Heil

DREVO

INGRET

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

SKYLERR

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

Ще одного фіналіста українці зможуть обрати серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не пройшли до наступного етапу.

Фінальне шоу, на якому визначать переможця, відбудеться в лютому 2024 року у форматі телеконцерту. Представника від України обиратимуть шляхом голосування членів журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу українці також оберуть шляхом онлайн-голосування.

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Музичним продюсером національного відбору є Дмитро Шуров.

Нагадаємо, раніше учасник нацвідбору MÉLOVIN заявив, що має невиліковну хворобу.

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А a Jerry Heill повернулася зі США, щоб об’єднатися з yona alyona та разом поборотися за квиток на «Євробачення».

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