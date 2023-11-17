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Стала відома десятка фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2024»

11:13 17 листопада 2023
Національний відбір на «Євробачення» логотип

Організатори національного відбору на «Євробачення-2024», яке відбудеться у травні в місті Мальме (Швеція), оголосили десятку фіналістів. Це артисти, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкорсі наступного року. Їхні імена опублікували на русурсах «Суспільного».

До списку увійшли:

  • alyona alyona & Jerry Heil
  • DREVO
  • INGRET
  • MÉLOVIN
  • NAHABA
  • NAZVA
  • SKYLERR
  • YAGODY
  • YAKTAK
  • Ziferblat

Ще одного фіналіста українці зможуть обрати серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не пройшли до наступного етапу.
Фінальне шоу, на якому визначать переможця, відбудеться в лютому 2024 року у форматі телеконцерту. Представника від України обиратимуть шляхом голосування членів журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу українці також оберуть шляхом онлайн-голосування.

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Музичним продюсером національного відбору є Дмитро Шуров.

Нагадаємо, раніше учасник нацвідбору MÉLOVIN заявив, що має невиліковну хворобу.

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А a Jerry Heill повернулася зі США, щоб об’єднатися з yona alyona та разом поборотися за квиток на «Євробачення».

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