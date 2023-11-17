Стала відома десятка фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2024»
Організатори національного відбору на «Євробачення-2024», яке відбудеться у травні в місті Мальме (Швеція), оголосили десятку фіналістів. Це артисти, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкорсі наступного року. Їхні імена опублікували на русурсах «Суспільного».
До списку увійшли:
- alyona alyona & Jerry Heil
- DREVO
- INGRET
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- SKYLERR
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Ще одного фіналіста українці зможуть обрати серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не пройшли до наступного етапу.
Фінальне шоу, на якому визначать переможця, відбудеться в лютому 2024 року у форматі телеконцерту. Представника від України обиратимуть шляхом голосування членів журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу українці також оберуть шляхом онлайн-голосування.
Музичним продюсером національного відбору є Дмитро Шуров.
Нагадаємо, раніше учасник нацвідбору MÉLOVIN заявив, що має невиліковну хворобу.
А a Jerry Heill повернулася зі США, щоб об’єднатися з yona alyona та разом поборотися за квиток на «Євробачення».119