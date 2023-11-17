Напередодні ворог вчергове масовано бив по Херсонщині — за добу, що минула, противник здійснив 58 обстрілів, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації.

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Як повідомляє керівник обласної ОВА Олександр Прокудін, по Херсону ворог випустив 43 снаряди.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі; медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні. Учора ввечері майже годину у місті звучали безперервні вибухи. Ворог безжально бив по Центральному і Дніпровському районах», — зазначив він та додав: «Ціллю для російських терористів стали звичайні оселі херсонців, медзаклад, заправні станції, магазин, автомийка. Ці обстріли забрали життя трьох жінок, ще шестеро містян отримали поранення. Четверо постраждалих, серед них 15-річна дитина, нині знаходяться у лікарні».

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Уночі окупанти також били по житлових кварталах — загинула жінка. Ще двоє жінок, які постраждалих напередодні, померли в лікарні. Це мешканка Білозерки, яка потрапила під вогонь вдень, та жінка з Херсону, котра постраждала надвечір у середмісті.

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Загалом протягом доби, що минула, противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам.

Фото — скріншот

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