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Події

Російська армія вдарила по Херсонщині: є загиблий та поранені

16:13 16 листопада 2023
Херсонська область

Російські військові вдень 16 листопада завдали удару по Херсонській області. У селі Білозерка неподалік Херсона знищено обʼєкт критичної інфраструктури, є загиблий та поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Також пошкоджено продуктовий магазин та житлові будинки.

«За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє — поранені. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села — без електропостачання», — зазначив очільник ОВА.

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За його словами, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі місцевих жителів.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вранці російські окупанти з півдня випустили по Україні ударні безпілотники. Також відомо, що загарбники спрямували свій удар на одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Обладнання зазнало серйозних пошкоджень.
Сили ППО відбили російську атаку — знищили 16 «шахедів» та керовану ракету Х-59.

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