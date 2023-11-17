«Припускаю, що цього року блекаутів не буде»: аналітик — про те, чому росія не завдає ракетних ударів по українській інфраструктурі

Політолог, експерт-міжнародник Максим Ялі не виключає як очікування противником сильніших холодів, так і розуміння, що удари по критичній інфраструктурі лише збільшують ненависть до росії та її керівництва.

«Чому рашисти все ще не завдають масованих ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі? — ставить запитання Максим Ялі. — Адже минулого року вони на той час були вже регулярними.

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У мене дві версії:

1. Чекають на холоди, коли споживання електроенергії буде максимальним і наші енергетики не зможуть ліквідувати наслідки оперативно. Враховуючи, що українську енергетичну інфраструктуру за оцінками експертів було відновлено лише на 70%, вона стала набагато вразливішою ніж минулого року і «запасу міцності» вже немає.

2. путлер зрозумів, що ракетні обстріли та блекаути призвели лише до ще більшої ненависті до нього особисто серед українців, при цьому не спричинили зупинення українського ВПК. Адже він не відмовився від ідеї завоювати як мінімум усю «новоросію» і Київ, тому йому необхідна лояльність населення.

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Усі диктатори хочуть, щоби їх любив народ. путлер не є винятком. Тому зі значно меншою часткою ймовірності, але все-таки припускаю, що їх цього року не буде.

Тому що ні про які мирні переговори тоді в перспективі йому й мріяти не варто. Тим більше за збереження окупованих територій.

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І всю «втому від війни» в умовах тотальної темряви та холоду в українців як рукою зніме. І всі знову забудуть про внутрішні срачі. Ненависть — «паливо» війни. І давати самим такий козир до рук Зеленського — не логічно.

Інше питання, що дії диктатора далеко не завжди піддаються логіці…"

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Фото із соцмереж

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