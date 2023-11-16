Російські терористи атакували теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні: місто залишилось без світла та води

З початком холодів російський ворог відновив атаки на цивільні об'єкти енергетики в Україні. На початку доби 16 листопажа загарбники спрямували свій удар на одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Обладнання зазнало серйозних пошкоджень.

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Про це повідомили у компанії.

«Російські терористи знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. Через обстріли окупантів на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу без світла та води залишився один з населених пунктів поруч зі станцією.

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Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та вночі оперативно відновили енергопостачання. Наразі комунальники працюють над поверненням води в місто.

Зазначимо, що у четвер, 16 листопада, російські окупанти з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, «шахеди». Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області. Згодом стало відомо, що у Хмельницькій області чули вибухи внаслідок роботи ППО. Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат підтвердив, що регіон атакують «шахеди». Він закликав мешканців, особливо міста Старокостянтинів, залишатися в укриттях до відбою тривоги.

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При цьому, як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, протягом минулої доби українські оборонці знищили 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня та збили одну крилату ракету.

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