До Ради внесли законопроєкт про оподаткування операцій із криптовалютою: що пропонують

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо криптоактивів в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Продовжуємо працювати над запуском легального ринку криптоактивів. Це один із найдинамічніших секторів, без якого складно побудувати потужну цифрову економіку. Разом з депутатами та бізнесом розробили законопроєкт № 10225−1 про обіг віртуальних активів в Україні. Закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії, збільшити надходження до бюджету та підвищити інвестиційну привабливість України», — написав він.

Що змінює законопроєкт:

▪️ визначає правовий статус віртуальних активів;

▪️ класифікує цифрові активи та послуги у сфері, які адаптуються з європейськими стандартами регулювання криптоактивів (МiСА);

▪️ створить інноваційну зону, у якій упродовж трьох років можна працювати без попередньої авторизації;

▪️ адаптує рекомендації FATF щодо фінмоніторингу ринку криптоактивів.

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«Також законопроєкт передбачає прості та зрозумілі податкові умови для бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів. Детальніше дивіться на зображенні. Очікуємо, що Парламент підтримає проєкт закону та допоможе розвинути нові цифрові галузі. Адже підтримка бізнесу — це фундамент економічного зростання України», — додав Федоров.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно таємничий біткойнер украв у російських спецслужб біткоїни на 300 тисяч доларів і перевів Україні.

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