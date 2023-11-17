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До Ради внесли законопроєкт про оподаткування операцій із криптовалютою: що пропонують

17:48 17 листопада 2023
Біткойн

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо криптоактивів в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Продовжуємо працювати над запуском легального ринку криптоактивів. Це один із найдинамічніших секторів, без якого складно побудувати потужну цифрову економіку. Разом з депутатами та бізнесом розробили законопроєкт № 10225−1 про обіг віртуальних активів в Україні. Закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії, збільшити надходження до бюджету та підвищити інвестиційну привабливість України», — написав він.

Що змінює законопроєкт:

▪️ визначає правовий статус віртуальних активів;
▪️ класифікує цифрові активи та послуги у сфері, які адаптуються з європейськими стандартами регулювання криптоактивів (МiСА);
▪️ створить інноваційну зону, у якій упродовж трьох років можна працювати без попередньої авторизації;
▪️ адаптує рекомендації FATF щодо фінмоніторингу ринку криптоактивів.

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«Також законопроєкт передбачає прості та зрозумілі податкові умови для бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів. Детальніше дивіться на зображенні. Очікуємо, що Парламент підтримає проєкт закону та допоможе розвинути нові цифрові галузі. Адже підтримка бізнесу — це фундамент економічного зростання України», — додав Федоров.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно таємничий біткойнер украв у російських спецслужб біткоїни на 300 тисяч доларів і перевів Україні.

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