Усе, що Україні необхідно, — узяти за основу успішні приклади низки країн, світових корпорацій із впровадження та застосування цифрового активу. Як це зробили Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Сальвадор і найбільші холдинги світу. Про це пише у своєму блозі український криптоінвестор, власник компанії White Rock Management Сергій Тронь.

«ОАЕ стають центром майнінгу біткойнів, що робить їх привабливим регіоном для ведення цього бізнесу на Близькому Сході. Країна зарекомендувала себе як місце для компаній, орієнтованих на криптографію, що підтримує Web3, з 30 зонами вільної торгівлі та зростаючим внеском у швидкість хешування біткойна», — наводить приклад інвестор.



Абу-Дабі, продовжує він, став центром усіх видів діяльності з видобутку криптовалюти в ОАЕ завдяки своїй енергоефективності та статусу центру торгівлі в країні.



«Крім цього, майнінг біткойна на території ОАЕ доволі ефективний і допомагає боротися з масовими втратами електроенергії, a також підпорядкований спеціальному податковому режиму», — зазначає Сергій Тронь.

Він звертає увагу, що ОАЕ, як завжди, вражає своєю відкритістю до інновацій та прогресу.

«Вони пішли далі й оголосили про плани побудувати мережу готелів «у біткойн-стилі». Мета проєкту — продемонструвати важливість криптовалют та інших цифрових активів.

Перший готель Bitcoin Tower має з'явитися в Дубаї. Проєкт ґрунтуватиметься не тільки на принципах блокчейну, але також і на штучному інтелекті, сталому розвитку та нульових викидах вуглекислого газу.



Bitcoin Tower — це 40-поверховий хмарочос, який має стати революцією у сфері нерухомості. І сумнівів у тому, що так і буде — немає ні в кого. Вражає масштаб, швидкість прийняття рішень і реалізація", — ділиться інформацією інвестор.

Він упевнений, що цілком реально, щоб Україна взяла за основу і наслідувала успішні приклади таких розвинених країн.

«Необхідно готувати реальні майданчики для відновлення економіки в поствоєнний період. І краще б не сподіватися тільки на кредити від союзників.

Важливо зрозуміти: це не благодійність, усі кредити доведеться віддавати. А повернення у нас, як і здебільшого в усьому світі, відбувається за рахунок громадян. Тому, враховуючи фактор поствоєнного періоду і стану економіки, уявити такий сценарій вкрай важко", — прогнозує Сергій Тронь.



І насамкінець зазначає, що як показує досвід ОАЕ, Сальвадору, а також міжнародних компаній, біткойн — це не тільки диверсифікація, прибуток, а й можливість вибудувати енергоефективну політику.



«А всі ці фактори призводять до викорінення корупції», — резюмує інвестор.

64

Читайте нас у Facebook та Instagram