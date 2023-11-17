Зеленський доручив військовим і Кабміну знайти «протиотруту» проти російських «Кинджалів», які «паралізують країну на години»

В Україні, яка страждає від повітряних атак, президент Володимир Зеленський доручив розробити рішення проблеми з вильотами російських літаків, що є носіями «Кинджалів».

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«Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв „кинджалів“ не паралізували країну на години», — повідомив Зеленський у Telegram.

На шкоду для економіки від постійних повітряних тривог, спричинених вильотами російських літаків стратегічної авіації, які можуть нести гіперзвукові ракети «Кинджал» звернув увагу відомий фінансовий експерт Сергій Фурса у Facebook.

«Здоровий глузд вказує на ймовірності, нагадуючи, скільки раз за всю війну ми бачили пуски з цих МІГів. І натякаючи, що паралізувати всю країну через одну потенційну ракету якось тупо. Тим більше, коли то дорога ракета і її дуже бережуть. Тим більше, що від цього страждають люди. Які не можуть дістатися місця. Сходити в магазин. Потрапити до чиновника. Причому навіть у місті, який прикритий Патріотами і якому не так і страшні ті ракети. І так, це удар по економіці. І росіяни то розуміють. Влаштовуючи довгі польоти із дозаправками, діючи заодно і на нервову систему і так втомлених українців. Точний розмір шкоди для економіки поки що не порахували да й не факт, що порахують. Проте шкода точно є. І чим довше літають МІГи тим більше постає питання, що з цим треба щось робити», — вважає експерт.

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В якості рішення цієї проблеми Фурса запропонував диверсифікувати повітряні тривоги.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 16 листопада російські терористи атакували Україну 18-ма ударними БпЛА типу Shahed.

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