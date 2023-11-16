Влучна стрільба в нічному небі: стало відомо, скільки дронів «приземлили» українські сили ППО

У ніч на 16 листопада російські терористи атакували Україну 18-ма ударними БпЛА типу shahed.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗС України.

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Атаку було здійснено з південно-східного напрямку — російського Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край).

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Під час атаки в багатьох областях України було оголошено про повітряну тривогу, зокрема працювала протиповітряна оборона.

«В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників», — пише пресслужба.

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Для захисту було задіяно:

підрозділи мобільних вогневих груп;

винищувальну авіацію;

зенітні ракетні підрозділи.

Також увечері 15 листопада над Полтавською областю було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

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«Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без жертв та постраждалих», — додає пресслужба.

Нагадаємо, що на початку доби в четвер, 16 листопада, російські терористи вкотре завдали удару по енергетичному об'єкту в прифронтовому регіоні України, спричинивши регіональний блекаут.

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