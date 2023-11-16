Влучна стрільба в нічному небі: стало відомо, скільки дронів «приземлили» українські сили ППО
У ніч на 16 листопада російські терористи атакували Україну 18-ма ударними БпЛА типу shahed.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗС України.
Атаку було здійснено з південно-східного напрямку — російського Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край).
Під час атаки в багатьох областях України було оголошено про повітряну тривогу, зокрема працювала протиповітряна оборона.
«В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників», — пише пресслужба.
Для захисту було задіяно:
- підрозділи мобільних вогневих груп;
- винищувальну авіацію;
- зенітні ракетні підрозділи.
Також увечері 15 листопада над Полтавською областю було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
«Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без жертв та постраждалих», — додає пресслужба.
Нагадаємо, що на початку доби в четвер, 16 листопада, російські терористи вкотре завдали удару по енергетичному об'єкту в прифронтовому регіоні України, спричинивши регіональний блекаут.144