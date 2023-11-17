Держава може втратити 14,5 га землі на березі Дніпра: до чого тут «академіки Коломойського»

Компанії, пов’язані з групою «Приват», роками контролювали одне з підприємств Національної академії аграрних наук на Дніпропетровщині, а тепер хочуть прибрати до рук його 15 тисяч гектарів. Про це стало відомо з розслідування УП «Куди зникає державна земля: „академіки Коломойського“ намагаються відхопити 15 тисяч га біля Дніпра».

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«Ця історія про одне з них — дніпровську агрофірму „Наукова“, яка ще в 1990-х „засвітилася“ в справі сумнозвісного українського прем’єра Павла Лазаренка. Поки фірма перебувала в стані банкрутства, її активами користувалися компанії, пов’язані з групою „Приват“ Ігоря Коломойського та його партнерів. Коли на початку 2023 року уряд вирішив передати фірму з 15 тис га землі біля Дніпра Фонду держмайна. Це змусило бенефіціарів „Наукової“ вдатися до неочікуваних кроків», — пише ЕП.

У 2002 році місцева влада відчужила частину земель і відтоді агрофірма розпоряджається 14,5 тис га землі. Ці ділянки розташовані одразу за межею міста Дніпра, у Дніпровському районі. Наразі сільради в суді намагаються витребувати спірні ділянки в Держгеокадастру і припинити право постійного користування ДП «Наукова» в рамках справи щодо банкрутства. Якщо сільради досягнуть успіху, це дасть можливість «Врожаю перемоги», який представляє ГО «Інвалідів карітас», претендувати на ці землі.

За низкою ознак компанія є частиною ФПГ «Приват», пише ЕП.

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«Це агропідприємство звернулося до Миколаївської та Сурсько-Литовської сільських рад Дніпропетровської області з проханням передати йому в постійне користування ділянки державної агрофірми. Обидві сільради відмовили „Врожаю перемоги“, адже ділянки перебувають у розпорядженні Держгеокадастру, а місцева влада не має права ухвалювати рішення про їх передавання», — йдеться у розслідуванні.

«Врожай» звернувся до Дніпропетровського окружного адмінсуду з позовами про скасування рішень сільрад щодо відмови в передаванні ділянок і про зобов’язання передати йому 14,5 тис га в постійне користування. Обидві справи після авторозподілу потрапили до одного судді — Романа Голобутовського.

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27 жовтня суд зупинив обидва провадження. Виявилося, що сільради в суді намагаються витребувати спірні ділянки в Держгеокадастру і припинити право постійного користування ДП «Наукова» в рамках справи щодо банкрутства. Якщо сільради досягнуть успіху, це дасть можливість «Врожаю перемоги», який представляє ГО «Інвалідів карітас», претендувати на ці землі.

Ця громадська організація, як пише ЕП, зареєстрована у 2019 році і вже встигла виринути в судах навколо Приватбанку. Керує нею Сергій Дорошенко, який представляв інтереси або працював у структурах, близьких до «Привату». Зокрема, у 2013 році був директором ТОВ «Аграрні технології України». У резюме Дорошенка вказано, що він працював і в самому Приватбанку до його націоналізації.

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У публічному доступі не вдалося знайти детальну інформацію про діяльність «Інвалідів карітас», крім судів з уже державним Приватбанком. ЕП звернулася до Дорошенка з питанням про роботу ГО, проте наразі не отримала відповіді.

Пов’язаний з громадською організацією «Врожай перемоги» є її аграрним підприємством. Директором фірми «Врожай перемоги» є громадський активіст та учасник АТО Сергій Букреєв. Судячи з підписів у сервісі GetContact, Букреєв міг бути залучений до охорони ТЦ «Приозерний» у Дніпрі. Цей ТЦ пов’язували з колишніми власниками Приватбанку та його топменеджментом.

Очільник «Врожаю перемоги» Букреєв теж відмовився від коментарів.

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