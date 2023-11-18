Об'їжджайте їх стороною: названі мережі АЗС, де замість бензину заливають сурогат

Попри спроби боротьби з тими, хто підробляє якісне пальне, проблема залишається актуальною в Україні, особливо в невеликих містах.

Про це пише автомобільне видання з посиланням на дослідження Інституту споживчих експертиз.



У дослідженні йдеться про занепокоєння, яке викликає той факт, що пальне з деяких мереж не відповідає стандартам, визначеним ДСТУ (Державним стандартом України).

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Наприклад, у бензині KRAFT було виявлено перевищення вмісту сірки у 35 разів — 352 мг/кг при максимально допустимій нормі 10. Аналогічно, бензин DNIPRO OIL GROUP показав тривожно високий вміст сірки, перевищуючи норму в 70 разів.

Крім того, у зразках як KRAFT, так і DNIPRO OIL GROUP було виявлено перевищення вмісту токсичного бензолу. Рівень бензолу на заправках KRAFT перевищував норму майже в чотири рази, тоді як у «ДНІПРО ОЙЛ ГРУП» зафіксовано перевищення більш ніж у сім разів.

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До «червоної», небезпечної зони дослідники віднесли мережі БРСМ НАФТА, MARSHALL, NPG, УКРПЕТРОЛЬ, RUR, ВЕСТА.

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Експерти пояснюють, що підвищений вміст бензолу становить значну небезпеку для водіїв і пішоходів, призводячи до потенційних проблем з двигуном, підвищеного рівня викидів і перегріву. Ця небезпечна сполука може спричинити накопичення сажі, поломку двигуна та ускладнення зі здоров’ям.

Також відзначається суттєве зменшення пропозиції контрафактного пального, що пов’язано зі зменшенням обсягів виробництва на «міні-НПЗ». Деякі з цих об’єктів були знищені внаслідок дій росії, інші скоротили виробництво через ресурсні та логістичні обмеження.

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Як наслідок, багато мереж перейшли з «червоної» зони (невідповідність стандартам чистоти пального) до «синьої» зони (помірна чистота), покладаючись на імпортне пальне.

Водночас залишкові канали розповсюдження контрафактного пального переважно спрямовані на невеликі регіональні мережі через їхні менші потреби в обсягах. Таким чином, автомобілістам у невеликих населених пунктах рекомендується заправлятися на великих АЗС, щоб уникнути потенційних проблем з контрафактним пальним.

Незважаючи на прогрес, споживачі повинні залишатися пильними та поінформованими про якість пального при здійсненні покупок. Регулярне відвідування надійних АЗС має важливе значення для захисту безпеки транспортних засобів, ефективності роботи двигунів та здоров’я населення.

Прихильність автомобілістів до пріоритету якості пального сприятиме подальшому зменшенню присутності контрафакту на українському ринку.

А про те як водіям витрачати менше бензину при їзді в холодну погоду, читайте в матеріалі «ФАКТІВ».

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