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Клуб споживачів

Зима на підході: як водіям витрачати менше бензину при їзді в холодну погоду (5 порад)

19:54 12 листопада 2023
Використання авто взимку

До початку зими залишились лічені дні, ситуація в енергетиці і економіці в цілому поки що не зовсім зрозуміла, і багато хто з водіїв міркують, як у випадку підвищення цін на пальне через блекаути та інші «неприємності» взимку зможуть економити на цій статті затрат.

При цьому автомобілісти охоче діляться «лайфхаками» економії бензину у холодну пору року. Один із способів — утримувати стабільну швидкість. Постійне прискорення та гальмування збільшує споживання палива, пише OBOZ.UA.

Також існує ще кілька способів зменшити споживання бензину під час водіння в холодну пору року.

Використовуйте обігрівач ефективно

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Переконайтеся, що обігрівач працює ефективно, але не перегріває автомобіль. Використовуйте його тільки тоді, коли це необхідно.

Перевіряйте тиск у шинах

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Недостатній тиск у шинах може призвести до збільшеного опору та споживання бензину. Перевіряйте тиск у шинах регулярно.

Запускайте двигун за 30 секунд до початку руху

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Це дозволяє мотору нагрітися і працювати більш ефективно під час початкового руху.

Використовуйте легкі моторні оливи

Легкі моторні оливи можуть полегшити роботу двигуна в холодну пору року і зменшити споживання палива. Ці поради допоможуть вам зменшити споживання бензину під час водіння в холодну пору року.

Також варто нагадати про це одне «ноухау» для холодної зими, яке допоможе швидко розморозити лобове скло.

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