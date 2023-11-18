Пенсії не буде: названо документ, без якого можна втратити право на виплати

В той час як більшість українських пенсіонерів очікують на підвищення пенсій у січні наступного року, частина наших громадян ризикує втратити будь-які виплати взагалі.

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Це може статись, коли в пенсіонера немає паперової пенсійної справи, пише профільне видання.

«Я набула статусу ВПО у 2015 році. Переїхала з Криму. На той час отримувала пенсію з 2008 до 2014 року. 2015 року переїхала до сестри на Полтавщину, пенсії не отримувала. Зараз хочу відновити виплати, але для цього потрібна паперова пенсійна справа. Ніхто мені не підказав тоді, що її треба забрати. Сподівалася, що переїжджаю ненадовго», — цитує видання лист пенсіонерки з Полтавської області.

У Пенсійному фонді пояснили, що під час переїзду пенсіонера на постійне чи тимчасове проживання в іншу адміністративно-територіальну одиницю пенсійна справа одержувача пенсії пересилається за його новим місцем проживання.

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«З 2015 по 2022 рік ви мали змогу звернутися до органів Пенсійного фонду з заявою про запит пенсійної справи за новим місцем проживання, проте ви ним не скористалися. На сьогодні вимагати пенсійну справу з Криму не вважається за можливе, відповідно відсутні підстави для проведення виплати пенсії», — цитують журналісти відповідь чиновників.

У благодійному фонді «Право на захист» також підтвердили цю інформацію.

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«Дійсно, згідно із законом України „Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України“ та урядовому Порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, виплата пенсії поновлюється тільки після надходження до місцевого управління Пенсійного фонду справи та з дня припинення виплати за місцем попереднього отримання пенсії», — зазначили у фонді.

Тобто, чекати на поновлення виплат можна тільки після війни й перемоги в ній України.

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Нагадаємо, деякі пенсіонери мають право при виході на заслужений відпочинок «розбагатіти», отримавши відразу десять виплат.

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