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Пенсії в Україні перерахують в січні: хто може розраховувати на 9635 гривень

12:55 16 листопада 2023
Пенсіонерка з донькою

У січні 2024 року очікується підвищення пенсій у зв’язку з підвищенням мінімального прожиткового рівня в Україні. При цьому ті, хто отримують максимальну пенсію, ставатимуть щомісяця багатшими на 23 610 гривень.

В той же час люди, які свого часу не працювали суддями, прокурорами тощо можуть розраховувати на значно менші суми.

Так, в січні мінімальна пенсія зросте з 2093 до 2361 гривень, а вартість стажу понад норми — з 20,9 до 23,6 гривень.

Також на початку наступного року збільшаться пенсійні виплати у тих українців, які досягли 65 років і виконали вимоги щодо страхового стажу:

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  • 30 років — для жінок,
  • 35 років — для чоловіків.

Відповідно до закону, їхня пенсія не може бути меншою за 40% мінімальної зарплати і, відповідно, зросте з 2680 до 2840 гривень, пише «На пенсії».

При цьому середня пенсія тих, хто вийшов на пенсію за віком, складатиме 5230 гривень. А пенсія за вислугою років в середньому — 9635 гривень.

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Нагадаємо також, хто з українських пенсіонерів, окрім судей і чиновників повинен отримувати не менше до 8187 гривень на місяць вже зараз.

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