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Російський ворог обстріляв енергооб’єкт під Одесою: без світла залишились 2 тисячі родин

12:40 18 листопада 2023
пожежники

В суботу, 18 листопада, росіяни обстріляли об'єкт енергетики під Одесою, через що без світла залишилося 2 тисячі сімей.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

«Російські окупанти вкотре нанесли удар з повітря. В Одеській області 2 тисячі родин залишилось без світла», — йдеться в повідомленні.

В компанії додають, що ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами.

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«Енергетики ДТЕК вже працюють над відновленням електропостачання», — запевняють спеціалісти.

Нагадаємо, з вечора 17 листопада до ранку 18 листопада російські війська влаштували чергову масовану атаку по території України, запустивши 38 дронів-камікадзе за 8 годин. Тривога в країні оголошувалась двічі. Зокрема, в Одеському районі зафіксовано «приліт» в об'єкт енергетики. Почалася пожежа, яку рятувальники успішно загасили. Одна людина отримала поранення.

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