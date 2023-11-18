Захопили землі острова: на Дніпропетровщині викрили злочинну групу, до якої входив колишній посадовець

В Україні триває боротьба з розкраданням державного майна. Так, на Дніпропетровщині 17 листопада поліцейські та прокурори затримали учасників злочинної організації.

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За даними правоохоронців, експосадовець допоміг привласнити землі на 1 млрд грн для зведення закритого елітного котеджного містечка.



Поліцейські затримали колишнього керівника Новомосковської РДА та двох «кримінальних авторитетів».

Землі група оформила на членів своїх сімей, близьких родичів, а також підлеглих працівників комерційної структури. Сума завданих збитків становить понад мільярд гривень.

За даними слідства, злочинна організація була створена у 2008 році. До її складу увійшли представники органів місцевої влади, представники комерційної структури та злочинного світу — так звані «смотрящі» за областю.

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Щоб заволодіти землями водного фонду, розміщених на острові озера, фігуранти розробили злочинний план. За вказівкою на той час голови РДА, 70 гектарів землі поділили на земельні ділянки по 2 гектари та в подальшому незаконно передали у приватну власність, видавши відповідні державні акти.

Власниками земель стали учасники оборудки, члени їхніх сімей, близькі родичі, а також підлеглі працівники комерційної структури.

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З метою приховування незаконного походження землі планували змінити її цільове призначення та збудувати котеджне містечко закритого типу, навіть розробили генеральний план забудови.

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Відповідно до офіційних даних Фонду державного майна України вартість 70 га захоплених земель становить понад мільярд гривень.

17 листопада поліцейські та прокурори затримали учасників злочинної організації. Окрім того, провели 30 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської області. Вилучили понад 200 тис. доларів США, 80 тис. євро, земельну документацію, зброю, автомобілі, «чорнові» записи тощо.

На підставі зібраних доказів двом «смотрящим», ексголові РДА та трьом співзасновникам товариства повідомили про підозру. Прокурори Дніпровської обласної прокуратури готують клопотання до суду стосовно обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За скоєне фігурантам може загрожувати від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли «ФАКТИ», колишнього очільника «Київводоканалу» підозрюють у розкраданні майже 65 млн бюджетних гривень під час боїв за столицю.

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