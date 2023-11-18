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Суспільство та люди

Відлік йшов на години: у Києві врятували породіллю, в якої дорогою до лікарні зупинилося серце

18:19 18 листопада 2023
Авторка посту зі щасливим подружжям

Незважаючи на труднощі війни і важку ситуацію з ліками і обладнанням українські медики проявляють просто чудеса, рятуючи людей і використовуючи один шанс зі ста.

Про один з випадків героїзму українських лікарів розповіла у соціальній мережі виконувачка обов’язків генерального директора Чернівецького обласного перинатального центру Любов Годнюк.

У Тетяни була складна вагітність. Завдяки екстреному кесарському розтину на світ з’явився здоровий хлопчик. Але стан його мами виявився вкрай важким, їй поставили страшний діагноз — «емболія навколоплідними водами».

Консиліум з найкращих лікарів Буковини і медперсонал намагалися зробити все можливе, однак позитивної динаміки не спостерігалося.

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Врешті було знайдено рішення — терміново направити Тетяну до Києва, до Національного Наукового Центру хірургії та трансплантології імені О. Шалімова НАМН України.

У терміновому порядку були підготовлені всі пакети документів, але на виїзді з Чернівців у Тетяни сталася зупинка серця. Проте медики не зупинилися і не опустили рук, та відновили роботу серця.

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Потім у кожному населеному пункті під'їжджала машина екстреної медичної допомоги і дозаправляла кисень, адже пацієнтка не могла дихати самостійно. Доправили Тетяну до лікарні вночі, а наступного дня столичні медики дали породіллі шанс на життя один зі ста.

Тим не менше медики інституту Шалімова зробили неможливе. Крок за кроком стан молодої мами покращувався і коли вона прийшла до свідомості і вперше розплющила очі, їй показали фото новонародженого сина, вона… посміхнулася.

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«З того моменту почався процес її одужання», — розповіла автор посту.

Нагадаємо, що взимку в Дніпрі лікарі врятували пораненого бійця з кулею в мозку.

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