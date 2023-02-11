В Дніпрі нейрохірурги рятують бійця з кулею в мозку

Гранату, що не розірвалась, видалив із тіла українського військовика вінницький хірург генерал-майор медичної служби Андрій Верба. А в Дніпрі лікарі борються за життя іншого нашого захисника, у мозку якого застрягла російська куля.

«Куля посередині мозку… Поранення, яке за всіма канонами медицини є смертельним.

Боремося до останнього. Реаніматологам вдалося відновити стабільність: перевести з коми 2 в кому 1. Найкращий нейрохірург професор Андрій Сірко взяв на операцію, яка дасть бодай найменший шанс вижити. Нерви зашкалюють, все сприймається по-іншому. Куля, яка розламала праву тім'яну ділянку черепа і разом з кістковими відламками зайшла в центр мозку. Величезний крововилив в рановий канал. Четверту годину під мікроскопом усі: нейрохірурги, анестезіологи, медсестри — рятують життя 35-річного українця Олександра", — написав у «Фейсбуці» гендиректор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами лікарі цілодобово бʼються за життя пацієнтів. Всі реанімації не тільки лікарні Мечникова, але й загалом Дніпра «вкрай переповнені». А в цей час «відгодовані міністерські бабусі починають навчати по Скайпу, як лікувати поранення», відриваючи медиків від роботи. І змушують підлеглих підписуватись на їхні особисті інтернет-канали.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», кардіохірург Борис Тодуров врятував життя захиснику України, вийнявши у нього з серця осколок міни. Серце військовика при цьому продовжувало битися всі півтори години, що йшла операція.

Фото з фейсбук-сторінки Сергія Риженка

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