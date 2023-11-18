У ворога закінчуються штурмовики: у ЗСУ озвучили цифри

Особовий склад штурмових загонів збройних сил рф під час запеклих боїв на українському Півдні невпинно скорочується, і наразі від цих загонів залишилися лише 10−15% від початкової чисельності. Такі дані озвучив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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За його словами, останніми днями окупанти безуспішно намагалися йти вперед біля Кераміка, в районі Степового та Авдіївки, а також південніше населеного пункта Тоненьке.

Ці два дні також фіксувалося застосування техніки загарбниками техніки, проте воно було незначним.

«Наші воїни відбили 23 атаки. Загони „Шторм“ і „ШтормZ“, які ворог кидає найпершими, зазнають дуже значних втрат. У деяких з них залишилося близько 10−15% від початкової кількості особового складу», — констатував речник.

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Він також зазначив, що російське командування не полишає спроб сформувати нові подібні підрозділів, наперед розуміючи, що це майбутні смертники.

Нагадаємо, що згідно з британською розвідінформацією, росія все частіше використовує для атак на українські позиції переважно колишніх ув'язнених та опальних солдатів. Підрозділи, що отримали назву «Шторм Z», ймовірно, спочатку планувалися як відносно елітні групи, які могли б перехопити тактичну ініціативу, проте нині не отримують достатньої матеріально-технічної та медичної підтримки. Тож не дивно, що цифри втрат серед цих загарбників величезні.



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