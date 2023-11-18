Мінус 14 артсистем, 17 ударних дронів та понад 600 окупантів: в Генштабі назвали втрати ворога

Росіяни продовжують атакувати територію України — протягом минулої доби завдали 37 авіаційних та один ракетний удар, здійснили 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Загалом на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи українських ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони, пункт управління та склад боєприпасів противника.

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Завдяки успішним діям наших військових, ворог втратив:

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Крім того, знищено 29 ударних дронів, які ворог вночі з 17 на 18 листопада запустив з території росії.

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Разом з тим, на фронті на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

За даними Генштабу, противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Тут Сили оборони відбили 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 21 атаку.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії неподалік Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ контролюють уже 10 км² на лівому березі Дніпра.

Попри спроби ворога перешкодити, ЗСУ здатні поповнити запаси на своїх позиціях на лівому березі та є повідомлення про збільшення чисельності українського угруповання на лівобережжі в останні тижні.

Підрозділи однієї з російських бригад зазнали тяжких втрат від вогню української артилерії 10 листопада у Голопристанському районі Херсонської області.

В Генштабі на цьому напрямку пріоритетним завданням вважають відтіснити ворога далі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів.

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