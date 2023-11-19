Зірки проти: астрологи назвали три пари знаків зодіаку, яким не судилося бути разом

Астрологи, якіназвали три знаки зодіаку, чиї любовні стосунки можуть бути зруйнованими 2023 року, назвали три пари знаків, які не можуть ужитися один з одним.

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Ці шестеро представників зодіакального кола не можуть прожити й дня без сварки — за гороскопом їм не судилося бути разом, інформує Ukr.Media.

Овен та Скорпіон.

Гострота характерів цих пристрастних знаків нерідко призводить до конфліктів та суперництва у відносинах. Овен і Скорпіон ще й протилежні стихіями (вогонь та вода), вони наділені високою впевненістю в собі. Через це у побуті часто виникає боротьба за лідерство. Попри пристрасть у романтиці та флірті спочатку, у сімейному житті Овен і Скорпіон ревнуватимуть і прагнутимуть контролю над другою половинкою, що також може викликати напруженість у стосунках.

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Ці знаки мають різні підходи до конфліктів. Вогненний представник відкритий і експресивний, у той час як водний схильний до скритності та мстивості. Вони, звісно, можуть створити пристрасну та динамічну пару, але не для шлюбу.

Діва та Близнята.

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Ці знаки мають різний підхід до життя та стосунків. Представник земної стихії у парі схильний до практичності, організованості та аналітичності. У той час як людина повітряної стихії, тобто Близнята, більш легковажна, товариська і мінлива. Ці відмінності можуть створювати напруженість у відносинах та ускладнювати спільне прийняття рішень.

Діви схильні до критики та перфекціонізму, тому життя з непередбачуваними та нестійкими партнерами-Близнюками може бути важким. Такі явні відмінності в характері точно викликають роздратування та конфлікти в побуті, через що подружжя часто лаятиметься.

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Якщо така пара хоче одружитися, то ще до шлюбу їм слід навчитися знаходити компроміс, поважати відмінності один в одному і приймати партнера таким, яким він є. Але навіть із такими навичками сумісність у шлюбі Діви та Близнят мала.

Стрілець та Водолій.

Головна причина — сильна відмінність у характері та підході до життя. Стрілець любить свободу і схильний до незалежності, йому потрібні пригоди та нові враження. Тоді як Водолію важливо іноді бути емоційно відстороненим, відпочивати від свого коханого та насолоджуватися інтелектуальним хобі.

Крім того, Стрілець у парі, швидше за все, виявиться партнером більш оптимістичним та екстравертованим, а от Водолій — незалежним та індивідуалістичним. Ці відмінності в характері коханих можуть призводити до нескінченних конфліктів і з'ясування відносин. Тому що подружжя матиме різні уявлення про те, як проводити дозвілля і розв'язувати проблеми.

Раніше астрологи називали шість найбільш конфліктних пар знаків зодіаку.

Фото Pixabay

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