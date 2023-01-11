Перевірка на міцність: астрологи назвали три знаки зодіаку, чиї любовні стосунки може бути зруйновано у 2023 році

Астрологи, які раніше назвали чотири знаки зодіаку, які мають шанс розбагатіти в січні 2023 року, передбачають, що цього року три знаки зодіаку можуть пережити розрив стосунків з коханою людиною, інформує Ukr.Media.

Попри те що символ наступаючого 2023 року — Чорний Водяний Кролик (кіт) — відповідає за сферу сім'ї і відносин, саме він принесе випробування певним знакам Зодіаку. Врятувати любов можливо, але для цього доведеться докласти чимало зусиль. У зоні ризику розставання з другою половинкою у 2023-му люди, що народилися під знаком Тельця, Близнюків та Скорпіона.

Телець

Знак Зодіаку Телець занадто сильно затягнув повідець на шиї партнера, у 2023 році доведеться мінятися місцями. Пристрасті зі спальні перенесуться у людей знака Зодіаку Телець і в повсякденне життя, але в поганому сенсі. Напруження емоцій і скандалів не змусить себе довго чекати: вже з першого місяця нового 2023 року розлад у відносинах стане відчутним. Чому? Партнер людини, хто за знаком Зодіаку Телець, втомився підлаштовуватися під нескінченні вимоги другої половинки. Саме в цей період обранець (або обраниця) нарешті зважиться розповісти про почуття. Виявиться, що представник земної стихії занадто сильно затягнув повідець на його шиї. Людині, з якою почали відносини, слід довіряти, а не намагатися контролювати кожен крок. Якщо в перші місяці року чорного Водяного Кролика в поведінці Тельця не відбудеться змін, він ризикує залишитися біля розбитого корита — без коханої людини і відносин.

Близнюки

У новому 2023-му знак Зодіаку Близнята відчує себе в ув'язненні любові. У 2023 році людині, народженій під знаком Зодіаку Близнята, прийде в голову думка, що вона пов'язала життя з невідповідним партнером. Пазл складеться в голові представника повітряної стихії несподівано і в найбільш невідповідний момент. Він просто зрозуміє, що весь цей час страждав і перебував в ув'язненні теплих почуттів коханого (або коханої). Навіть коли носії знака Зодіаку Близнята шалено закохані, вони не нехтують суспільним життям. Ніяка романтика не може вбити в них авантюризм і товариськість. Але чи багато часу Близнята розважалися з партнером? Чи підтримував він їх енергійну і невгамовну сторону особистості або постійно намагався переробити під себе? Відповідь лежить на поверхні. Або розрив відносин, або довга робота над собою і коханою людиною.

Скорпіон

Врятувати відносини або розлучатися — таке рішення доведеться приймати людині знака Зодіаку Скорпіон. Рік Кролика покладе носієві знака Зодіаку Скорпіон під ялинку розуміння, що весь цей час він помилявся. Не виявилося такої вже неймовірної любові в його відносинах, є лише шалено приємний секс. Скорпіон згадає, як взагалі опинився в парі, але також і помітить, що колишніх почуттів до обранця (або обраниці) вже не відчуває. Ну і новина: здоровий роман не може ґрунтуватися тільки на потязі. Ви двоє просто несумісні, і краще змиритися з цим, поки не пізно. Але ініціативу доведеться проявляти саме представнику стихії води: у 2023-му провідна роль буде його. Якщо Скорпіон вирішить розлучитися, відносинам в той же день прийде кінець. А якщо захоче боротися, зможе переконати партнера в необхідності змін на благо щасливого спільного життя.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, які ризикують стати головними невдахами 2023 року, а також склали гороскоп на січень 2023 року для всіх знаків зодіаку.

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