За нотаріально засвідченою копією трудової книжки пенсію не нарахують: у ПФУ назвали причину

У випадку втрати трудової книжки при призначенні пенсії може допомогти її електронна версія, а ось за нотаріально завіреною копією документу виплати не призначатимуться.

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Про це розповіли у ГУ ПФУ в Донецький області, нагадавши, що документи про стаж (зокрема, трудова книжка), вік та заробітну плату для призначення пенсії подаються тільки в оригіналах.

«У випадку відсутності оригіналів документів варто звернутися до суду для підтвердження періодів стажу трудової діяльності. Для усунення можливих ризиків і негативних наслідків втрати паперової трудової книжки та документів про трудову діяльність — завантажуйте їх скан-копії на вебпортал Пенсійного фонду України», — йдеться в повідомленні.

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Раніше у ПФУ повідомляли, що для того, щоб підтвердити страховий стаж, можна надати документи, створені на основі інформації, внесеної в автоматизовані системи підприємства або організації; довідки або виписки з внутрішніх наказів установи; дані про виплату зарплати або з особистих рахунків; посвідчення; трудові договори в письмовому вигляді та угоди, що містять відмітки про їх виконання та інші дані, де задокументовано відомості про періоди роботи.

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Фото — скріншот

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