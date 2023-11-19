Примара Діани: за що критикують останній сезон серіалу «Корона»

Головною прем'єрою листопада на Netflix став вихід завершального сезону культового серіалу «Корона», зйомки якого було припинено через смерть Єлизавети II. Його творці поділили шостий сезон на дві частини. Перша стала доступною 16 листопада, а останні шість серій вийдуть у грудні.

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Шанувальники «Корони» з нетерпінням чекали на цю прем'єру. Ще б! Адже давно було відомо, що у фінальному сезоні буде показано загибель принцеси Діани. І всім було цікаво, як Netflix подолає цю трагічну сторінку історії. До того ж принц Вільям присягнув, що ніколи не допустить того, щоб загибель матері була показана в кіно або по телебаченню.

Ускладнила роботу над серіалом і смерть королеви Єлизавети II у вересні минулого року. Якщо в попередніх сезонах творці «Корони» не боялися часом показувати Її Величність у не дуже привабливому світлі, то тепер це було б не зовсім коректно.

У результаті критики оцінюють шостий сезон серіалу як найневдаліший. На популярному сайті рецензій Rotten Tomatoes він має найнижчий рейтинг серед усіх сезонів «Корони». За що ж критикують останні серії?

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Увага, спойлер!

Тих, хто ще не встиг переглянути доступні епізоди шостого сезону «Корони», попереджаємо, що зараз ми трохи розкриємо їхній зміст.

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Багатьом глядачам не сподобалася зайва, як їм здається, туга. Нею пронизані буквально всі епізоди. Єлизавета та Філіп дуже постаріли. І вони розуміють, що життя минуло, все вже позаду. Можливо, тому Філіп зізнається королеві в тому, що колись давно зрадив її. «У мене була дружба з іншою», — говорить він Єлизаветі.

Шлюб принца Чарльза та Діани повністю зруйнований. Жодних надій на примирення. Чарльз відверто ненавидить колишню дружину. Діана демонструє повну байдужість до батька своїх синів. У неї починається роман із Доді Аль-Файєдом. Про це пишуть усі британські газети. Вільям і Гаррі не розуміють, що відбувається, і не знають, чий бік прийняти — батька чи матері.

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Діана та Чарльз із синами. Кадр із серіалу "Корона"

Поки що все відповідає тому, як було в житті. Але глядачам хотілося б побачити бодай якусь надію на хепі-енд.

І ось тут творці «Корони» зненацька порушують власні принципи — показувати історію британської королівської родини настільки реалістично, що багато глядачів вірять у серіал на всі 100 відсотків. Для чогось вводиться в оповідання… примара Діани!

Вона являється Єлизаветі II, і королева прислухається до порад покійної невістки. Бачить привид Діани й Чарльз. Колишня дружина настільки великодушна, що прощає його. І принц Чарльз плаче.

До сильних сторін шостого сезону слід зарахувати бездоганну гру акторів. Вона, як завжди в «Короні», чудова.

Єлизавету грає Імельда Стонтон (Долорес Амбрідж у фільмах про Гаррі Поттера). Джонатан Прайс неймовірно гарний у ролі Філіпа.

Чарльза зіграв популярний актор Домінік Вест. До речі, багато глядачів вважають, що він занадто гарний для цієї ролі, але це не заважає їм насолоджуватися його грою.

Діану зіграла австралійська актриса Елізабет Дебікі. У низці інтерв'ю вона зізнається, що це найважча роль у її кар'єрі. Особливо важко їй дався епізод, у якому загинула принцеса. Дебікі стверджує, що він сниться їй щоночі.

Додамо, що у шостому сезоні серіалу «Корона» знялася також українська співачка та телеведуча Мішель Андраде.

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