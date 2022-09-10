«Це любовний лист до неї»: зйомки серіалу «Корона» призупинять через смерть Єлизавети II

Після смерті королеви Єлизавети II Пітер Морган, сценарист драми Netflix «Корона», яка отримала премію «Еммі», сказав, що серіал є та завжди буде «любовним листом до неї», повідомляє Deadline. Також він повідомив, що зйомки 6 сезону «Корони» на деякий час «припиняться з поваги» до родини.

«Це любовний лист до неї (королеви. — Ред.), і мені поки немає чого додати, тільки мовчання та повага. Я очікую, що ми зупинимо зйомки, — зазначає 59-річний драматург. — Це була б проста данина і знак поваги до королеви. Вона — глобальна фігура, і це те, що ми повинні робити».

На даний час випущено чотири сезони скандальної картини, яка освітлює події з моменту правління дядька Єлизавети, Едуарда Восьмого, який зрікся королівського престолу заради кохання. В останньому сезоні серіалу уже з'явилася принцеса Діана. Її загибель у ДТП мають показати у 5-му сезоні, зйомки якого саме відбувалися. У «Короні» було три актриси, які зіграли королеву: Клер Фой, Олівія Колман та Імельда Стонтон. Наостанок режисер Морган додав, що не буде робити заяв чи подальших коментарів щодо смерті Єлизавети II.

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