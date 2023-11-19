Підстава у 200 тисяч гривень: командувача угруповання військ «Одеса» спіймали на хабарі, але є нюанс (фото)

В Україні триває боротьба з корупцією. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили особу на наданні командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» неправомірної вигоди. Про це повідомили в НАБУ.

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«Кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні. Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви командувача ОСУВ „Одеса“, який у подальшому сприяв викриттю злочину. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 369 КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії», — йдеться у повідомленні.

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В Мережі називають суму хабаря — 200 тисяч гривень.

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